"Gleiches Recht für alle!" forderte Christiane Hacker (SPD) im BA. "Wenn wir im Klinikum Bogenhausen einen Ostermarkt für 200 Leute machen, muss ich 16 Antragsseiten ausfüllen und zehn Seiten Auflagen beachten!" Und das für einen karitativen Zweck, während Nöth, der Geld damit verdiene, so einfach davon komme. Wolfgang Nöth hat mit seinen Konzert- und Party-Arenen das Münchner Nachtleben entscheidend geprägt. Viele Nachtschwärmer werden sich an Alabamahalle, Kunstpark Ost und die legendären Partys in den Hallen des aufgelassenen Flughafens Riem erinnern. All das ist Geschichte und das Party-Volk braucht neue Orte, vielleicht in Johanneskirchen.