München - Der beeindruckendste Moment an diesem lauten Freitagnachmittag vor der Oper ist ein ganz stiller. Es ist keine der Politikerreden, kein Wortgefecht zwischen Besuchern der Gegen-rechts-Kundgebung. Es ist der Moment, in dem Nerin Gül vom Migrationsbeirat die Namen der Toten von Hanau verliest. Da ist es absolut still auf dem prall gefüllten Max-Joseph-Platz. Und die vielen, vielen Teilnehmer, nach Angaben der Polizei sind 7.500 gekommen, schweigen.