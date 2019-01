Am Dienstag erhob in nicht-öffentlicher Sitzung des Stadtrats keiner das Wort dagegen. Niemand will, dass die Münchner Privatkunden unter dem Chaos um den Glasfaser-Ausbau im Landkreis Cham in der Oberpfalz leiden müssen. M-Net betont auf Nachfrage der Abendzeitung, "Gerüchte" zu einer möglichen Insolvenz seien "definitiv falsch".