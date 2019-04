Hauptangeklagter lockt Kunden offensichtlich in eine Falle

Im Januar 2018 wurde der 22-jährige Kunde, der mit Falschgeld bezahlt haben soll, der Anklage zufolge entführt. Der 18-jährige Hauptangeklagte habe diesen per Telefon in eine Falle gelockt, worauf ihn mehrere Männer in einem Auto zu verschleppen versuchten. Dem Opfer gelang die Flucht. Der 22-Jährige steht wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei den Drogengeschäften ebenfalls vor Gericht.