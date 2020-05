"Bizarr, wenn uns Beamte vorschreiben, wie wir Theater machen sollen"

Solche Probleme teilen die anderen auf der Bühne. Nur in ihren Lösungswünschen sind sie etwa so weit voneinander entfernt, wie die Stühle, auf denen sie sitzen. Während sich Wolfgang Ramadan eine direkte finanzielle Förderung für selbstständige Künstler vom Freistaat wünscht – gemessen am Einkommen der letzten Monate –, will Helmut Schleich eine Perspektive, wann er wieder auftreten darf. "In Österreich ist bereits klar, wann wieder wie viele Leute zu einer Veranstaltung dürfen", sagt Schleich. "Da habe ich zumindest mal eine Perspektive!" Dass Söder im Fernsehen erkläre, dass es kaum noch Einschränkungen gibt, sei eine Unverschämtheit. "Die Theater sind alle dicht, die haben keine Perspektive." Der Vorschlag, dass Theaterstücke am besten mit nur einem oder zwei Schauspielern stattfinden sollten, ärgert Schleich. "Es ist doch bizarr, wenn uns Beamte in Berlin und München vorschreiben, wie wir Theater machen sollen." Vor halbleeren Sälen aufzutreten, sei "künstlerisch eine Zumutung".