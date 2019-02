Der Kabarettist Stefan Leonhardsberger wird den AZ-Stern neben seinen Tischtennispokal stellen, den er als 13-Jähriger bekam. Auch das Thema Wohnen in München durchzog den Abend. Mieteraktivist Maximilian Heisler (AZ-Stern für Engagement) plädierte für ein Mehr an Miteinander zwischen Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft. Regisseur Aron Lehmann und seine Frau Rosalie Thomass mussten früher gehen, weil sie sich mit (bald) zwei Kindern das Wohnen in der Stadt nicht mehr leisten können und aufs Land hinaus gezogen sind.