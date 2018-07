Die Utting hat jeden Tag geöffnet – neben einem abwechslungsreichen Kulturprogramm bietet das Team vom Wannda Circus auch reichlich Kulinarisches an. So ist ebenfalls fürs wohlverdiente Feierabend-Bier bei Sonneruntergang gesorgt. Aktuell kostet der Zutritt zur "Alten Utting" wegen der Sicherheitsauflaufen an den Abenden noch drei Euro. Den Veranstaltern zufolge soll in Zukunft allerdings nur noch an den Wochenenden Eintritt verlangt werden.