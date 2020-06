Staatstheater beklagen Informationsfluss

Im Unterschied zu den Münchner Intendanten verfügt Bücker auch über eine Freilichtbühne. Er möchte am Roten Tor bis zum Ende der Saison Musical-Galas mit den eigentlich für "Kiss Me, Kate" engagierten Solisten sowie Symphoniekonzerte veranstalten. Und weil der Freistaat an der frischen Luft in Absprache mit den lokalen Behörden individuelle Lösungen zulässt, dürfen wahrscheinlich auch mehr als die am Dienstag von Söder genannten 200 Zuschauer in den über 2.000 Plätze fassenden Publikumsbereich.