München - "Warum kommen Sie zu uns?" Diese Frage hat der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle, in den vergangenen Wochen von Vereinsvertretern zum Thema Antisemitismus gehört, als er sich mit seinem Anliegen an sie wandte. Der CSU-Politiker leistete Überzeugungsarbeit. Judenfeindlichkeit, so sein Credo, geht alle an.