Timo Gebhart holt sich Ex-DFB-Coach

Es war ein kurzes, stürmisches Comeback in Giesing. Heute, mehr als eineinhalb Jahre später, kämpft der Regisseur mit der feinen Technik mehr denn je um seine Rückkehr in den Profifußball, nachdem sein Vertrag in Giesing nach hartnäckigen Verletzungen im Juli nicht verlängert worden war. Er greift dazu zu einer weiteren Maßnahme.