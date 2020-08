Die Maß Löwenbräu kostet 8 Euro, Craft-Biere in der 0,33-Liter-Flasche je 4,90 Euro. Spezi oder Schorlen gibt’s für 4,10 Euro (0,5 l). An der Maxgarten-Bar bekommt man auch Cocktails, Longdrinks und reichlich was fürs Auge geboten: zig Deko-Elemente in aufgestapelten Holzkisten.

"Alles mit Freunden selbst gebaut", sagt Thomas Welcker, der von 19. September bis 4. Oktober mit Musik und einigen Attraktionen für etwas Wiesn-Stimmung sorgen will – in seiner fröhlich-bunten Pop-up-Location.

Eingang über Nordendstr. 4, Mo-Fr 16-22.30 Uhr, Sa/So 14-22 Uhr, bei großer Sommerhitze erst ab 17 Uhr