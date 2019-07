Popstars aus der ganzen Welt treten bei den allabendlichen Open Airs auf, viele Gemeinden in Bayern sehen es als große Ehre, den einwöchigen Wanderzirkus beherbergen zu dürfen: Jeder hilft mit, feiert mit, jubelt mit bei den Zielankünften, die jeden Sommer aufs Neue das Tour-de-France-Feeling nach Niederbayern, an den Main oder ins Allgäu bringen.

BR-Radltour: Eine Woche Ausnahmezustand

"Es ist eine Woche Ausnahmezustand", sagt Cheforganisator Wolfgang Slama aus der Münchner Au, der seit 1990 jeden Kilometer akribisch plant. "Man weiß nie, was passiert. Und man ist gemeinsam unterwegs, um Bayern tatsächlich zu er-fahren!" Viele kommen davon nicht mehr los, wollen jedes Jahr dabei sein, in heißen Hallen, unter kalten Duschen, in langen Schlangen. Die Polizei macht ihnen den Weg frei, lässt sie bei Rot über alle Ampeln brettern und bringt ihnen am Schluss immer ein Ständchen. Der erfolgreichste Refrain in bisher 29 Jahren: "Im Himmel gibt’s koa Radltour!" Wahrscheinlich ist das die Schwachstelle der Jubilarin ...

Der BR berichtet unter anderem auf Bayern 1 live vom Tourstart in Bad Staffelstein am Sonntag, 28. Juli, ab 8.45 Uhr sowie von der Bayern 1 Radioshow am ersten Tour-Abend mit Thomas Gottschalk und Fritz Egner. Zieleinläufe sind werktäglich ab 16.15 Uhr bei "Wir in Bayern" im Bayerischen Fernsehen zu sehen. Bilder finden sich auf www.br-radltour.de und Facebook.