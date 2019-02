VOX zeigt intime Aufnahmen aus Büchners letzten Tagen

Auch in den ersten Tagen nach der Einlieferung ins Krankenhaus war das Team dabei - auf ausdrücklichen Wunsch Büchners. In der Sendung, die am 11. März ausgestrahlt wird, werden auch ausgewählte Aufnahmen von Jens Büchner selbst zu sehen sein. "Für uns war immer klar, dass wir die Familie entscheiden lassen, ob dieses Material auch ausgestrahlt wird. Nach deren expliziter Zustimmung werden wir bei 'Goodbye Deutschland!' nun einige Bilder aus dieser Zeit zeigen", teilt VOX gegenüber dem Medienmagazin "dwdl.de" mit.