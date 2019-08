Das Ess-Klasse-Menü im Restaurant Mona

Aperitif: Der Marsala Sprizz ist ein spätsommerlicher Aperitif mit sizilianischem Marsala Superiore Secco, einem Hauch Holunder und frisch gepresstem Limettensaft.

1. Gang: Saibling-Matjes, Senfgurke, Kartoffelcreme, Röstzwiebel, Focaccia. Der Saibling vom Starnberger See wird besonders in der Kombination mit den eingelegten Senfgurken spannend: Intensive Aromen! Die Röstzwiebel hat einen Auftritt als Creme, einen als Crumble an der Seite. Dazu passt der Verdejo 4R von der Bodega Cuatro Rayas, Jahrgang 2018, mit seiner Mineralität und dem zitrusfruchtigen Aroma.

2. Gang: Tatar vom Allgäuer Alm Ox, orientalisch, Hummus, Couscous, Pane Carasau. Das Fleisch ist mit der orientalischen Gewürzmischung Ducca versehen, Hummus und Couscous harmonieren so perfekt. Im Glas begleitet das cremige Rosa Cuvée vom Weingut Strehn im Burgenland.

3. Gang: Büffel-Ravioli, Mozzarellacreme, Tomatenschaum, crunchy Parmesan. Ein Teller, der Soulfood im Gourmet-Sinne ist: Die Bestandteile einer Lasagne sind hier auseinandergenommen und in "vornehmer" wieder zusammengesetzt worden. Die Tomate als Schaum etwa, der Parmesan als Cracker. Dank viel Struktur und Tiefe kann der im Holz ausgebaute Graue Burgunder vom Achkarrer Schlossberg gut mithalten.

4. Gang: Wildfang-Garnele, Orangen-Fenchel-Kimchi, fermentierter Knoblauch. Ganz im Süden Italiens angekommen zeigt die Küche nochmals ihr Fermentations-Geschick: Der Knoblauch als Creme, die klassisch süditalienische Kombi Fenchel und Orange zu einer Art Kimchi fermentiert. Zu einem Ganzen macht es der üppige, dichte Sauvignon Blanc aus dem Friaul, Jahrgang 2017, mit Stachelbeeraromen.

5. Gang: Schokotarte, marinierte Himbeeren, Himbeersorbet. Ein fruchtig-schokoladiges Dessert aus dem Bilderbuch: cremige Schokoladentarte, dazu Himbeeren in allerlei Erscheinungsformen. Als letzte Weinbegleitung tritt hier der Asti Spumante "Bel Piasì", Jahrgang 2018, mit Duft nach Holunder und Geschmack nach Honig auf.

Ab Montag, 2. September, serviert das Mona vier Wochen land das Ess-Klasse-Menü.

Guten Appetit!

Mona, Rosenheimer Straße 15, www.mona-restaurant.de, Ess-Klasse vom 2. September bis zum 29. September, Reservierung mit dem Stichwort "Ess-Klasse" unter Telefon: 442 49 500.

Rindchens Weinkontor: Ein wirklich ausgezeichneter Wein

Weinpartner und Mit-Initiator der Ess-Klasse ist Rindchens Weinkontor. Der Weinhändler mit Läden im Viehhof, in Nymphenburg und in Grünwald wartet immer mit neuen, spannenden Weinentdeckungen zu fairen Preisen auf. Dafür ist er bei der Berliner "Weintrophy", dem bedeutendsten deutschen Weinwettbewerb, zum sechsten Mal in Serie als "Deutschlands bester Weinfachhändler international" ausgezeichnet worden.

Bei jedem Ess-Klasse-Menü werden von Rindchens-Mitarbeiterinnen und der AZ-Redaktion Speisen und Weine sorgfältig aufeinander abgestimmt – die Basis für vollendeten Genuss im Glas und auf dem Teller.

Rindchens Weinkontor im Schlachthof:

Di bis Fr 10-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Zenettistraße 11 (Viehhof), Tel.: 089 720 18 160

Kontor in Nymphenburg: Mo bis Fr 11-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Notburgastraße 4a

Kontor in Grünwald, Di bis Fr 10–19 Uhr, Sa 10–16 Uhr, Marktplatz 2 (über Perlacher Straße)

Kontor Fürstenrieder Straße: Mo bis Fr 10-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Fürstenrieder Straße 284

www.rindchen.de