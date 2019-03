Neubau statt Rollofabrik erst Mitte der 2020er

Unterdessen heißt es von der GWG, die das Areal überplant, dass man an der Schäftlarnstraße zügig mit den Bauarbeiten beginnen wolle. Für den Abriss der alten Druckerei peile man das Frühjahr 2020 an, so ein Sprecher zur AZ. "Derzeit arbeiten wir an einem Planungskonzept." Fertiggestellt soll der Neubau dann im Herbst 2021 sein.