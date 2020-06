"Aber wenn jetzt einer Familie hat, und der soll von 1.000 Euro Künstlerhilfe im Monat leben, das ist in München gerade einmal die Hälfte der Miete." Geld dürfe aber nicht das sein, was uns jetzt antreibt. "Vielleicht haben wir in Corona ja auch gelernt, dass man nicht so viel braucht. Dass man sich ein bisschen reduziert, es geht schon irgendwie", sagte Kinseher der Zeitung weiter.