Kühnen: Becker "ist in der Weltspitze der Coaches"

Was trauen Sie ihm in Melbourne zu?

Seine Auslosung ist vielversprechend. Erste Runde Marco Cecchinato: eine lösbare Aufgabe, auch wenn der bei den French Open schon mal Halbfinale gespielt hat. Das sind alles harte Matches, da gibt es keine Selbstläufer. Dann womöglich Casper Ruud in Runde zwei, danach David Goffin oder Andrei Rublew. Ich bin nach wie vor zuversichtlich. Wir reden ja trotzdem über die Nummer sieben der Welt, der seit einigen Jahren in den Top Ten steht. Die Erwartungshaltung ist ein bisschen gedämpft, was auch zuträglich sein kann, weil man dann freier aufspielt. Das Potenzial ist ja da. Als Spieler musst du halt ein paar Mal hören: „Game, Set and Match“. Dann spielt es sich leichter. Schwierige Phasen sind im Leistungssport normal – die Frage ist: Wie geht man damit um? Da ist Boris Becker ein wichtiger Mann für ihn.