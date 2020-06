Kuchenparty de luxe Heidi Klum: Zum 47. Geburtstag verschenkt Schwager Bill Kalorienbomben

Wenn das Heidis "GNTM"-Mädchen zu sehen bekommen: Am 1. Juni feierte die Model-Mama ausgelassen ihren 47. Geburtstag in Los Angeles. Vor allem ihr Schwager Bill Kaulitz (30, "Vogel aus Gold") beschenkte sie reich und im wahrsten Sinne reichhaltig: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz per Insta-Story sämtliche Leckereien, die er zum Ehrentag seiner Schwägerin selbst gezaubert hat.