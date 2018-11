Reisinger: Sechzig ist ein Münchner Verein

Bei der Buchvorstellung relativerte der Löwen-Präsident, meinte, Sechzig sei schon ein Münchner Verein. Aber: "Was ist verkehrt daran, dass man seine Wurzeln kennt?", fragte er in die Runde und antwortete selber: "Das heißt nicht, dass wir nicht offen für München sind. Wir haben 15 Jahre lang unsere Wurzeln abgekappt." Und dies habe bis in die Regionalliga Bayern geführt, erklärte er. Reisinger weiter: "Es braucht eine starke Wurzel, und die ist in Giesing. Das heißt aber nicht, dass wir kein Münchner Verein sind."