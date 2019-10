Markus Kretschmer verlässt den DB-Konzern

Der bisherige Gesamtprojektleiter Markus Kretschmer verlässt zum Jahresende" in gegenseitigem Einvernehmen" den DB-Konzern. "Es ist ein guter Zeitpunkt für die Übergabe des Staffelstabs in der Projektleitung. Markus Kretschmer hat die Zweite Stammstrecke in den vergangenen vier Jahren erfolgreich von der Planungs- in die Bauphase geführt. Gleichzeitig hat er die Planungen so optimiert, dass nun mehr Kapazitäten bei weniger Beeinträchtigungen entstehen", sagte Klaus-Dieter Josel, DB-Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern.