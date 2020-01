Kroos, Trump, Obama, Boateng und Co. Reaktionen zum Tod von Kobe Bryant: Weltweite Fassungslosigkeit

Doch auch außerhalb der Welt des Sports brachten die Promis ihre Trauer zum Ausdruck: Der Rapper Drake zum Beispiel postete via Instagram eine Jacke mit dem Konterfei von Bryant und schrieb dazu: "Es kann nicht sein." US-Popstar Taylor Swift erklärte auf Twitter, dass "ihr Herz in Trümmern" sei. Rapper Snoop Dogg offenbarte bei Instagram ähnliches und schrieb davon, dass sein Herz gebrochen sei. Auch er sendete seine Gebete an Vanessa Bryant und die weiteren drei Kinder, die sich allesamt nicht an Bord des Helikopters befanden.