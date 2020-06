Vielleicht im nächsten Weimar-Tatort? Lupo und Stich auf Ibiza

Letztere erholt sich davon nicht und so stehen zunächst Hilfssheriff Lupo (Arndt Schwering-Sohnrey) und Kriminalhauptkommissar Stich (Thorsten Merten) ratlos am Schauplatz der Gewaltorgie, einem Getreidefeld in der thüringischen Pampa. In kurzen Hosen und mit Kakao-Trinkhelm – denn eigentlich waren sie auf dem Weg nach Ibiza. Schade, wie gern hätten wir die beiden in diesem Aufzug zwischen gebräuntem Party-Volk über den Strand in Platja d’en Bossa irrlichtern sehen.