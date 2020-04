15 Jahre lang hatten Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) keinen Kontakt. Die alten Freunde treffen zufällig in ihrer Heimat Saarbrücken als Hauptkommissare erstmals aufeinander, was doch arg konstruiert scheint. Doch sie haben langfristig Interessantes zu erzählen, denn Autor Hendrik Hölzemann hat beide mit einem dunklen Geheimnis aus der Vergangenheit ausgestattet, das Regisseur Christian Theede in zugkräftigen Rückblenden als gewichtige B-Story zeigt. Schürk litt in seiner Jugend unter seinem Vater. Auch Hölzer kämpft mit psychischen Belastungen, was mit dem gemeinsam Erlebten, das die Freunde verbindet, zu tun haben könnte.