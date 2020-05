Viele Handwerkerbetriebe können sich Werkswohnungen nicht leisten

Münchens Mietmarkt-Probleme will Grün-Rot auch durch die Schaffung von mehr Werkswohnungen bekämpfen. So soll es künftig für Betriebe, die sich in der Stadt ansiedeln, Pflicht werden, Werkswohnungen für ihre Mitarbeiter zu schaffen. "Wer nicht in der Lage ist, selbst zu bauen, kann Belegungsrechte beispielsweise bei den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften erwerben", steht in dem Vertrag.

Ein Programm, bei dem Ärger vorprogrammiert ist. Über letzteren Punkt schimpft der neue FDP-Fraktionschef Jörg Hoffmann: "Welcher Schreinermeister, der einen Betrieb gründet, kann es sich leisten, Wohnungsrechte oder gar Werkswohnungen zu kaufen?

Noch ein weiterer Punkt dürfte dem Handwerk missfallen. Denn Grün-Rot will auch Gewerbeflächen nur noch im Erbbaurecht vergeben – damit diese in städtischer Hand bleiben. Handwerkskammer-Präsident Franz Xaver Peteranderl hatte schon in der Vergangenheit kritisiert, dass dadurch kleinere Betriebe und das Handwerk aus der Stadt vertrieben würden.

"Gruselige Pläne", ätzt die Opposition im Stadtrat

Denn diese seien auf Grundstückseigentum angewiesen. Hoffmann schimpft über die grün-roten Pläne: "Sie machen hinten und vorne keinen durchdachten Eindruck."

Überhaupt spricht Hoffmann von "gruseligen Plänen", die – wenn sie denn umgesetzt würden – wahnsinnig teuer wären. "Das ist ein großes Wünsch-Dir-Was, ein populistisches Sammelsurium an Dingen, die völlig unfinanzierbar sind", sagt Hoffmann.

Die Finanzen hatte man beim Koalitionsvertrag tatsächlich ganz bewusst ausgeklammert, "aber im Hinterkopf behalten", wie Dieter Reiter (SPD) sagte. Hoffmann glaubt jedoch: "Dieses Konzept kann überhaupt nicht kommen, weil es viel zu teuer ist." Er kritisiert noch weitere Punkte. Auch die konsequente Ausübung städtischer Vorkaufsrechte, welches Grün-Rot anstrebt, sei zu teuer. Schon jetzt würde die Stadt jährlich 300 Millionen Euro für Vorkaufsrechte ausgeben. Und dann sind erst die Grundstücke beziehungsweise die alten Gebäude aufgekauft – Baukosten für neue Wohngebäude kommen dann noch hinzu.

