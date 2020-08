FC Bayern wird von Qatar Aiways gesponsert

Der FC Bayern wird seit einigen Jahren von Qatar Airways und dem Hamad International Airport in Doha gesponsert, reist jeden Winter zum Trainingslager in den Wüstenstaat – trotz diverser Menschenrechtsverletzungen vor Ort. PSG ist sogar komplett in katarischem Besitz und kann sich daher Topstars wie Neymar leisten.