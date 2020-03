München - Die Unterbrechung in der 3. Fußball-Liga geht in die Verlängerung, auch der TSV 1860 muss sich in Geduld üben. In einer Videokonferenz beschlossen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sowie die Vertreter der 20 Vereine am Montag, die Saison angesichts der Coronavirus-Pandemie vorerst bis zum 30. April auszusetzen.