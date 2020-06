Beim Stand von 74:71 vergab Mathias Lessort einen Freiwurf und damit die mögliche Vier-Punkte-Führung für eine Verlängerung. Bayern blieb in Ballbesitz. Ausgerechnet der erfahrene Petteri Koponen warf den Ball aber 3,8 Sekunden vor Schluss beim entscheidenden Angriff dem Gegner mit einem überhasteten Passversuch direkt in die Arme.

"Mir reicht’s für heute", sagte Hoeneß als er mit der Schlusssirene die Halle verließ. Zuvor formulierte er aber noch einen Wunsch. "Ich finde das prima. Das Land Bayern ist in dieser ganzen Corona-Krise sowieso Weltklasse", sagte Hoeneß, auf Gerüchte angesprochen, wonach in der finalen Phase des Turniers doch noch wenige Fans in die Halle gelassen werden sollen: "Und deswegen wäre es nur konsequent, wenn in München und in Bayern ein Test mit ein paar hundert Zuschauern gemacht würde, weil man hier sicher sein könnte, dass das hervorragend organisiert wäre." Die Bayern werden die Zuschauer dabei aber definitiv nicht mehr sehen.