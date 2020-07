Kriegsveteran ist 100 Jahre alt Ritterschlag von der Queen: Tom Moore freut sich über "große Ehre"

Tom Moore schaffte es mit seiner Spendenaktion sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Keine andere Einzelperson hat durch einen Spendenlauf je so viel Geld zusammenbekommen. Der Kriegsveteran drehte dafür mit seinem Rollator Runden durch seinen Garten. Moore stürmte zudem an die Spitze der Charts in Großbritannien. Zusammen mit dem britischen Sänger und Schauspieler Michael Ball (58) sowie einem Chor des NHS nahm er die berühmte Fußball-Hymne von Gerry & The Pacemakers, "You'll Never Walk Alone", neu auf und kletterte damit auf Platz eins der Charts.