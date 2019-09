Bevor uns dann Frontsoldaten im Fach Waffenkunde unterrichteten, musste die ganze Klasse zum Hopfenzupfen in die Holledau ausrücken. Oder zum Kartoffelkäfersammeln auf dem städtischen Petershof bei Ismaning. Dort parodierte Kurt Gessl (später Kollege bei der Abendzeitung) den widerlichen Minister für Volksaufklärung, Joseph Goebbels: "Während die englische Jugend mehr und mehr verkommt, steht die deutsche Jugend im heroischen Kampf gegen den Kartoffelkäfer."

Inzwischen war ich zum Jungenschaftsführer aufgerückt und bekam eine rot-weiße "Affenschaukel". Nun sollte ich dazu beitragen, dass sich die zehn "Mann", die mir anvertraut waren, dem vom allerhöchsten Führer verkündeten Leitbild anglichen: "Zäh wie Leder, flink wie Windhunde, hart wie Kruppstahl..." Solche Pimpfe konnten die ersten Brandbomben, deren minimale Schäden im März 1940 am Alten Rathaus zu besichtigen waren, kaum aus der altersgemäßen Fassung bringen. Der Kriegsverlauf anfangs auch nicht. Obwohl die Sommerferien ausfielen.

Bombenangriffe mehrten sich - sie brachten Angst

Stattdessen wurden wir Halbwüchsigen an der "Heimatfront" eingesetzt. Die Bombenangriffe mehrten sich. Sie brachten Angst und Arbeit.

Während Mütter und Kinder, auch meine Geschwister, aus der berstenden Stadt aufs Land in Sicherheit gebracht wurden, verkündete Hitler im September 1944 den "Volkssturm". Der erfasste schon die Sechzehnjährigen. Ich kam noch einmal davon. Doch Herr Karrer, der "Präfekt" des (ursprünglich katholischen) Internats Albertinum, der jetzt nur noch in der braunen Uniform eines "Politischen Leiters" herumstolzierte, beförderte mich zum "Melder".

Ich bekam einen Stahlhelm, der vor herabstürzenden Trümmern schützen sollte. Mitten in den Bombennächten, ehe noch die Sirenen „Entwarnung“ signalisierten, musste ich mit meinem Rad ins Zentrum ausrücken, um Großbrände in den Bunker des Gauleiters zu übermitteln. Nie werde ich diese Fahrten in die Hölle vergessen, vor allem nicht das flammende Inferno der Oper.

Zur Bergung von Bombenopfern und deren Habseligkeiten wurden alle Klassenkameraden befohlen. Dabei musste aber der Unterricht weitergehen - in einer Art Wanderschule. Eine Lehranstalt nach der anderen wurde ausgebombt, so dass wir Oberschüler von der Innenstadt in die Isarvorstadt und schließlich nach Schwabing wechseln mussten.

Das wiederum war, weil oft auch die öffentlichen Verkehrsmittel ausfielen, mit weiten Anmärschen verbunden.

Anfang 1945: Einige Mitschüler als "Flak-Helfer" eingezogen

Als das menschliche Kanonenfutter anscheinend rar wurde und die Kampffront näher rückte, erschien ein tadellos geschniegelter Offizier der Waffen-SS in der Klasse; mehrmals versuchte er, uns für seine Elite-Armee anzuwerben. Doch keiner meldete sich; die Kämpfer mit dem Totenkopfzeichen hatten längst einen üblen Ruf.

Anfang 1945 wurden einige Mitschüler als "Flak-Helfer" eingezogen. 45 Angehörige des Volkssturms, keiner älter als 17 Jahre, wurden am Nordrand Münchens stationiert, denn dort befand sich einer der größten militärisch-industriellen Komplexe im Reich.

Außerdem lauerten bei Lohhof etwa 1500 Jugendliche, die man schnell noch in der Waffen-SS-Schule bei Unterschleißheim rekrutiert und an der Panzerfaust ausgebildet hatte.

Und schließlich standen kaum 20 Jahre alte Männer in einem Reichsarbeitsdienstlager zum Abwehrkampf bereit. Der begann an jenem 29. April um 12.30 Uhr. Erst um 18 Uhr war der verzweifelte, sinnlos befohlene Widerstand einer missbrauchten Jugend von der Übermacht gebrochen. Die Amerikaner bargen 40 Gefallene und etwa 200 Verwundete. Die Toten auf deutscher Seite wurden nicht gezählt, nur die etwa 700 Gefangenen. Es war die letzte große Schlacht auf deutschem Boden.

Amerikaner marschierten in München ein

Sowohl vor dem Einsatz an der Flak wie vor dem Volkssturm und der Waffen-SS hatte mich meine Liebe zur See geschützt: Als die Einberufung unseres "weißen Jahrgangs" 1928 bevorstand, meldete ich mich zur Kriegsmarine. In Wehrertüchtigungslagern an der Ostsee und am Bodensee war ich als Angehöriger der Marine-HJ schon ausgebildet worden, in Wien hatte ich eine Offiziersbewerber-Prüfung bestanden. In den Wehrpass wurde gestempelt: "Angenommen als Kfrw. beim 2. Admiral der Nordsee". Die Einberufung sollte im April 1945 erfolgen. Sie erfolgte - angesichts der Lage - nicht mehr.

Am 30. April, als sich Adolf Hitler und Eva Braun im Berliner Bunker das Leben nahmen, marschierten die Amerikaner in München ein.

Der Beitrag stützt sich auf "Eine Jugend in München" von Karl Stankiewitz und ein entstehendes Buch über "Münchner Meilensteine".