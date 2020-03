Carmen Geiss früher: Dunkle Rastazöpfe statt blonden Haaren

"Hier mal ein lustiges Foto. Da war ich gerade mal 20 Jahre und meine Freundin hat ein Kind bekommen. Da wollte ich schon Mutter sein, aber es hat dann doch noch fast zwei Jahrzehnte gedauert, bis ich mein eigenes Glück in meinem Armen halten durfte", schreibt sie zu dem Bild. Mit diesem Kommentar spricht sie auch ein ernstes Thema an, denn sie musste neun Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft ertragen, bis sie endlich auf natürlichem Weg ihre zwei Töchter bekommen konnte - eine Tatsache, die sie in den Kommentaren offenlegt.