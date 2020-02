Berlin - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet eine deutlich stärkere Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland. "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland", sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. "Die Infektionsketten sind teilweise - und das ist die neue Qualität - nicht nachzuvollziehen." Es gebe eine Vielzahl von Personen, die mit Erkrankten Kontakt hatten. Das Virus war bis Mittwochnachmittag bei zwei Menschen in Nordrhein-Westfalen und vier Personen in Baden-Württemberg neu nachgewiesen worden.