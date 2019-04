München - Es tut ihm unendlich leid, lässt der Angeklagte seinen Strafverteidiger Vincent Burgert erklären. Sein Mandant will sich bei seinem Opfer entschuldigen, wäre auch bereit, 3.000 Euro an Schmerzensgeld zu zahlen, sagt Burgert. Doch Paola T. (53, Name geändert) will das gar nicht. Weder Geld noch eine Entschuldigung könnten das Leid ihrer Mandantin lindern, berichtet Nebenklage-Anwältin Antje Brandes.