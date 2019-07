Weil das Waldgrundstück mit den teils 40 Jahre alten Eschen außerdem in einer Quarantänezone für den Asiatischen Laubholzbockkäfer liegt, erschnüffelten nun Spezial-Spürhunde, ob das Eschenholz auch noch von der Käferplage befallen ist. Sie fanden nichts, dennoch muss das Holz vor dem Abtransport gehäckselt und noch am selben Tag verbrannt werden.

Bäume müssen ersetzt werden

Stapel mit abgesägten Eschenstämmen, aufgewühlte Erde: Bleibt es an dieser Straßenecke in Waldtrudering nun kahl? "Der Grundstückseigentümer muss eine Ersatzpflanzung machen," sagt Referatssprecher Vogel. Zur Abstimmung der Wiederaufforstung sei zeitnah ein Gespräch angesetzt, sie müsse "in längstens drei Jahren" abgeschlossen sein.

Weitere Gebiete seien übrigens in dieser Ausdehnung nicht betroffen, so Vogel. Im Bestand südlich des Otto-Lederer-Wegs müssten aber wegen des Eschentriebsterbens alle befallenen Eschen gefällt werden.

