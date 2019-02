Beides fehlte den Bayern bei ihrer vierten Saisonpleite – so viele waren es in der kompletten vergangenen Spielzeit. Schlimmer aus Münchner Sicht: der Bruch im Spiel. Man verlor wieder mal die Kontrolle über ein (fast schon) abgehakt geglaubtes Spiel. Man war dem Tempofußball der Leverkusener, dem Power-Umschaltspiel nicht gewachsen. "Kompakt! Kompakt!", brüllte Kovac nach den Gegentreffern frustriert. Die fehlende Schärfe und Zuordnung in den Zweikämpfen waren Thema in seiner Kabinenanalyse am Sonntag. Denn, so Kovac: "Wir müssen den Laden dicht kriegen. Meisterschaften werden hinten entschieden." Fakt ist: 23 Gegentore nach 20 Spieltagen kassierte Bayern zuletzt vor acht Jahren unter Coach Louis van Gaal.