Gut zehn Milliarden Euro geben Österreich, Italien und die EU aus, um den ­Alpentransit über den Brenner ab 2028 zu entlasten. Dann sollen Personen- und Güterzüge zwischen Innsbruck und Franzensfeste (Südtirol) durchs Gebirge fahren - Personenzüge mit Tempo 230 in einer knappen halben Stunde. Inklu­sive der Umfahrung von Innsbruck Richtung Kufstein wird der Brenner Basis­tunnel 64 Kilometer lang sein, sieben mehr als die bisherige Rekordröhre am Gotthard. Umstritten sind bislang allerdings die Zufahrts-Trassen in Tirol und Bayern.