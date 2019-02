Ohne auf Verkehr zu achten auf Straße getreten

Eine 23-Jährige aus München fuhr just in diesem Moment mit ihrem Peugot 107 die Thelottstraße entlang. Sie konnte dem Mädchen nicht mehr ausweichen und erfasste die Schülerin. Die 14-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Sie kam mit multiplen Prellungen in eine Klinik.