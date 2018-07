Fendrich in München: Spitzen gegen Trump und die CSU

Und erzählt hat er viel am Donnerstagabend, mit seinen Liedern und zwischendurch. Da kamen schöne Weisheiten heraus wie: „Die Schönheit der Jugend fällt ins Auge. Die Schönheit des Alters ist der Charakter.“ Oder die Geschichte, wie der kleine Rainhard mit dem Großvater zum Prater gehen durfte. Das wird dann natürlich die Einleitung zu „Geisterbahn“, in der sich der schaurige Tod als netter Kerl mit Maske herausstellt. Zwischendurch feuert Fendrich immer wieder Spitzen ab, gegen Trump, gegen die Regierung in Bayern (die Einreise aus Österreich sei kein Problem gewesen, man habe sie ohne Södern, äh: Zögern durchgewunken), gegen die AfD, deren Plakat er kurzerhand in den Text von „Zweierbeziehung“ einbaut. Das kommt – vollkommen zu recht – beim Tollwood-Publikum bestens an.