Die Entscheidung im Wettbewerb des Freistaats verhindert eine akustische Monokultur in der Stadt. Toyota setzt auf eine hifi-artige Trennschärfe, Nakajima auf Wärme. Die Konkurrenz der beiden Akustiker dürfte belebend wirken, und Nakajima wird es darauf anlegen, den in Akustikfragen kritischen Mariss Jansons zufrieden zu stellen. Musiker des BR-Symphonieorchesters, das in den letzen Jahren in Sälen beider Akustiker gespielt hat, fanden beide Herren gut.