Vom TSV 1860 zum FC Bayern

Ex-Löwe Andreas Görlitz dagegen hat sich seinen Traum verwirklicht – und ist Musiker geworden. 2015 startete der einstige Bundesliga-Profi seine Karriere nach der Karriere, mittlerweile ist er Band-Leader der Gruppe "Whale City". Gemeinsam mit seiner Crew tritt der heute 37-Jährige am Mittwochabend im Rahmen der Fußball-Comedy-Show "Rabona" in der Kult-Kneipe "Stadion an der Schleissheimerstraße" in der Maxvorstadt auf.