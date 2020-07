"Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen", sagt VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Dies in allen Facetten zu erfüllen, sei eine immer größere Herausforderung, der sich Wirtschaft und Politik stellen müssten. Es dürfe nicht heißen "entweder Auto oder Rad", sondern "sowohl Auto als auch Rad", so Müller. "In großen Städten gibt es neue Herausforderungen, darüber dürfen wir aber nicht die Menschen auf dem Land vergessen. Es ist immer die Verbindung der Dinge, die wir auf der IAA darstellen wollen."