Kontakt mit infiziertem Arzt Bundeskanzlerin Angela Merkel begibt sich in häusliche Quarantäne

Bundeskanzlerin Angela Merkel (65, CDU) muss in häusliche Quarantäne. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert (59) am Sonntagabend in einer Erklärung mit. Demnach wurde die Bundeskanzlerin nach ihrem heutigen Presseauftritt davon unterrichtet, dass ein Arzt, der am Freitagnachmittag eine prophylaktische Pneumokokken-Impfung bei ihr vorgenommen hatte, mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Daraufhin habe sich Merkel entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben.