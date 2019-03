Saki Stimoniaris, der Sprecher von Investor Hasan Ismaik, hat seinerseits ebenfalls angedeutet, Sponsoren an der Hand zu haben.

Das habe ich gelesen. Es wäre toll, wenn sich VW bei Sechzig engagieren würde. Aber es haben schon so viele Leute was versprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich bin momentan mit beiden Seiten nicht zufrieden. Sie sind zerstritten und fechten ihre Machtkämpfe aus, aber Lösungen kriegen sie nicht zustande. Ich sehe keinen Ausweg! Man ist es ja leider schon gewohnt, dass bei uns nicht an einem Strang gezogen wird. Es gab schon so viele Profilneurotiker bei 1860. Und so wenige, die wirklich Wort gehalten haben. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen: Wenn jemand Sechzig helfen will, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.

