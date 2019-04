Sechzigs Geschäftsführer hätte aber genauso gut etwas anderes meinen können: eine wegweisende Tagung über die Zukunft der Löwen. Die Bosse des TSV 1860 trafen sich am Dienstagnachmittag in der Geschäftsstelle zur Aufsichtsratssitzung. "Ich werde die Aufsichtsratssitzung nicht kommentieren, weil das nicht zu meinem Aufgabenbereich gehört", erklärte Gorenzel zunächst, bevor er zumindest durchblicken ließ: "Das Einzige, was ich sagen kann: Der Geschäftsführer Sport und der Geschäftsführer Finanzen werden einen Bericht über ihre Bereiche abgeben."