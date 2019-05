In Zukunft will die Stadt in solchen Fällen weniger machtlos sein: Das Sozialreferat teilt mit, man prüfe derzeit eine Verschärfung der Zweckentfremdungssatzung. Diese solle vorsehen, dass Ersatzwohnraum künftig grundsätzlich im gleichen Stadtbezirk zu fordern ist. Weil der in manchen Vierteln schwer zu bekommen sein dürfte, könnte das ein echtes Erschwernis für Investoren darstellen. Das Sozialreferat will dem Stadtrat sobald wie möglich eine entsprechende Beschlussvorlage vorlegen. Der muss dies dann absegnen.