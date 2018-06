Konkurrent geht von Bord Michael Michalsky: Abschied von "GNTM"-Dauerrivale Thomas schmerzt

Dass Thomas Hayo (49) in die nächste Staffel nicht zu "Germany's next Topmodel" als Jury-Mitglied zurückkehren wird, hat neben Heidi Klum (45) natürlich einen Mann besonders getroffen: Kollege und "liebster Feind" Michael Michalsky (51). Der hatte als Team Michael in den vergangen Staffeln sichtlich Spaß daran, sich mit Team Thomas zu necken und den Konkurrenten dabei aufzuziehen. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news sagte Michalsky: "Ich finde es schade, dass Thomas aufhört. Die Zusammenarbeit mit ihm war immer gut. Aber die Gründe sind nachvollziehbar. Eine Staffel zu drehen kostet sehr viel Zeit. Das merke ich natürlich auch."