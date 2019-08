420 bis 1209 Liter Gepäck kann der Civic in der Sport-Version schlucken, die Passagiere vorne und hinten können sich nicht über einen Mangeln an Platz beschweren – wobei der Civic, was etwa das Aus- und Einsteigen betrifft, ein exakter Gegenentwurf zum grassierenden SUV ist: Das alles spielt sich sozusagen im Souterrain ab. Was sich sonst noch so im Inneren abspielt? Zum Beispiel das muntere Angebot an Infos, die das elektronische Cockpit vermittelt. Quasi analog wird die Drehzahl dargestellt, die Geschwindigkeit stets digital. Die Bedienbarkeit ist nicht das Maß aller Dinge, aber gegenüber den Vorgängern hat der Civic einen großen Schritt hin zum schnellen Eingewöhnen gemacht.