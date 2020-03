Denn mit 48 Prozent der Stimmen ist Dieter Reiter knapp, aber sicher an der absoluten Mehrheit vorbeigeschlittert. Er muss gegen die CSU-Anwärterin Kristina Frank (21,4 Prozent) in die Stichwahl. Reiter ist damit der erste SPD-Amtsinhaber seit Jahrzehnten, dem das passiert. Spricht man ihn gestern auf seine Niederlage an, weicht Reiter eher aus. "Ich hatte 14 Gegenkandidaten, darunter zwei sehr starke Konkurrentinnen von der CSU und den Grünen", sagt er. Eine absolute Mehrheit sei da von Anfang an schwierig, wenn nicht unmöglich gewesen. Der Stichwahl sehe er entspannt entgegen.