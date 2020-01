München - Noch reichen die Unterschriften nicht, um für die Stadtratswahl zugelassen zu werden, doch die Mitglieder der Wählergruppe "Zusammen in Bayern" (Zuba) bemühen sich, das zu ändern. Regelmäßig werben Cetin Oraner, Marie-Jules Mpot Mimbang, Thanasis Bagatzounis und ihre Unterstützer derzeit für ihre Liste. Auch am Freitag am Marienplatz.