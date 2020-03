Kommunalwahl 2020 Stichwahlen in Bayern: CSU gewinnt Nürnberg, SPD Ingolstadt

Hohe Wahlbeteilgung bei Stichwahlen

Unter anderem in München und Nürnberg zeichnete sich am Sonntag eine höhere Wahlbeteiligung ab als im ersten Wahlgang zwei Wochen zuvor. Erstmals in der bayerischen Geschichte konnten sämtliche Wahlberechtigten bis Sonntagabend nur per Brief ihre Stimme abgeben - Wahllokale gab es wegen der Coronavirus-Gefahr keine. Ergebnisse wurden teils noch am Sonntagabend, teils erst für Montag erwartet.