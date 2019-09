Kommunalwahl 2020 SEM-Gegner stellen eigene Stadtratsliste auf

Die ÖDP ist enttäuscht

Die ÖDP will sich thematisch breiter aufstellen: Nicht nur die SEM soll Thema sein, sondern auch die großen Themen Klimaschutz und Münchner Verkehrspolitik. Zur Höpners Absage sagt Prudlo: "Es ist so wie es ist." Enttäuschung ist dennoch in seiner Stimme nicht zu überhören. Er fügt noch bedauernd hinzu: "Wir hätten so gut zusammenarbeiten können."